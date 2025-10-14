Между Слюдянкой и Байкальском остановилось движение автомобилей

Автомобилисты сообщают, что на участке большегруз врезался в отбойник. Также затор может быть связан с тем, что в Слюдянском районе ограничили движение для фур от Култука до Новоснежной из-за снегопада. Временные неудобства связаны с тем, что дорожные службы расчищают проезжую часть.