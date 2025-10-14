Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Слюдянкой и Байкальском остановилось движение автомобилей

Очередь из машин тянется от Буровщины до Мангутая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером, 14 октября 2025 года между Слюдянской и Байкальском образовалась многокилометровая пробка. Судя по данным с карт, автомобилисты выстроились в очередь, которая тянется от Буровщины до Мангутая.

— Устраивайтесь поудобнее, — советуют водители, находясь в пробке.

— А что здесь происходит? — негодуют сибиряки.

Автомобилисты сообщают, что на участке большегруз врезался в отбойник. Также затор может быть связан с тем, что в Слюдянском районе ограничили движение для фур от Култука до Новоснежной из-за снегопада. Временные неудобства связаны с тем, что дорожные службы расчищают проезжую часть.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске на заправках подорожал бензин.