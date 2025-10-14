Более 10 тысяч деревьев высажены в Омской области этой осенью

Пока в Омске горожане периодически жалуются на спиливание деревьев в разных районах города, в Омской области активно возрождают леса и скверы. Только за последние несколько недель в 13 муниципальных районах было высажено более 10 тысяч деревьев.
«Новые леса и скверы появились в 13 муниципальных районах: Таврическом, Азовском, Муромцевском, Павлоградском, Крутинском, Большеуковском, Калачинском, Тевризском, Седельниковском, Называевском, Тюкалинском, Одесском и Черлакском. Для посадок использовались разнообразные породы деревьев, наиболее подходящие для сибирского климата: сосна, кедр, лиственница, ель, дуб, липа и рябина. За несколько недель в регионе было высажено более 10 тысяч молодых деревьев», — сообщает пресс-служба Главного управления лесного хозяйства Омской области.
Всего в лесовосстановительных мероприятиях на территории региона осенью приняли участие более 150 человек. Это специалисты Главного управления лесного хозяйства и лесхозов, сотрудники различных ведомств и частных компаний, школьники, студенты и представители общественных организаций.