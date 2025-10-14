Школьник в Петербурге отдал 75 тысяч рублей одноклассникам, чтобы прекратить травлю

Третьеклассник из Кировского района Санкт-Петербурга страдал от постоянной травли со стороны одноклассников. Чтобы прекратить издевательства, он отдал им 75 тысяч рублей, которые тайно взял у родителей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, 11-летний мальчик долгое время подвергался буллингу со стороны сверстников. Не видя другого способа остановить нападки, он предложил своим обидчикам деньги.
Сообщается, что школьник взял крупную сумму из сбережений родителей и передал ее вымогателям в школе. После этого издевательства на несколько недель прекратились.
Пропажу денег обнаружили родители мальчика. После разговора с сыном они обратились в полицию. В настоящее время с детьми работают полицейские из отдела по делам несовершеннолетних.