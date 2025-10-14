Школьник в Петербурге отдал 75 тысяч рублей одноклассникам, чтобы прекратить травлю

Третьеклассник из Кировского района Санкт-Петербурга страдал от постоянной травли со стороны одноклассников. Чтобы прекратить издевательства, он отдал им 75 тысяч рублей, которые тайно взял у родителей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.