Где в Омске откроются первые точки по продаже елок — адреса

В мэрии Омска также напомнили о штрафах за несанкционированную торговлю. Для граждан размер штрафа составляет от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном выявлении — от трех до пяти тысяч и от 20 до 100 тысяч рублей соответственно.