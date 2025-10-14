Где в Омске откроются первые точки по продаже елок — адреса

Пока мэрия опубликовала 4 адреса Центрального административного округа города:
- ул. 10 лет Октября, 109;
- ул. 10 лет Октября, 175;
- ул. Красный Путь, 26а;
- ул. Маяковского, 50а.
Стоит отметить, что по сложившейся традиции предновогодние ярмарки по продаже елками стартуют в начале декабря на территориях всех административных округов.
Напомним, в 2024 году стоимость новогодних деревьев варьировалась от 500 рублей за сосну до 3 000 рублей за пихту. Ель в среднем стоила 1 000 рублей.
«Во время работы елочных базаров специалисты администрации будут контролировать состояние торговых точек: следить за тем, чтобы регулярно проводилась уборка территории от мусора», — подчеркнула начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли Анна Крутских.
В мэрии Омска также напомнили о штрафах за несанкционированную торговлю. Для граждан размер штрафа составляет от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном выявлении — от трех до пяти тысяч и от 20 до 100 тысяч рублей соответственно.