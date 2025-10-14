Ричмонд
Где в Омске откроются первые точки по продаже елок — адреса

В Администрации Омска во вторник, 14 октября 2025 года, назвали список мест, где в первую очередь начнут работать елочные базары.

Пока мэрия опубликовала 4 адреса Центрального административного округа города:

  • ул. 10 лет Октября, 109;
  • ул. 10 лет Октября, 175;
  • ул. Красный Путь, 26а;
  • ул. Маяковского, 50а.

Стоит отметить, что по сложившейся традиции предновогодние ярмарки по продаже елками стартуют в начале декабря на территориях всех административных округов.

Напомним, в 2024 году стоимость новогодних деревьев варьировалась от 500 рублей за сосну до 3 000 рублей за пихту. Ель в среднем стоила 1 000 рублей.

«Во время работы елочных базаров специалисты администрации будут контролировать состояние торговых точек: следить за тем, чтобы регулярно проводилась уборка территории от мусора», — подчеркнула начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли Анна Крутских.

В мэрии Омска также напомнили о штрафах за несанкционированную торговлю. Для граждан размер штрафа составляет от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном выявлении — от трех до пяти тысяч и от 20 до 100 тысяч рублей соответственно.