БФУ: сроки сдачи студенческого кампуса остаются без изменений

«Мы вместе со строителями приложили все усилия, чтобы ускорить строительство первого общежития нашего кампуса. Его ввод призван ликвидировать дефицит мест в общежитиях университета, который усилился по итогам нашей приемной кампании 2025 года. Объект полностью готов, но заселение задерживается из-за поставок мебели, — сказал ректор Максим Демин. — Судя по темпу работ, установка мебели, а также оформление технической документации по новому объекту завершится в декабре 2025».