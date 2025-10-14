Ричмонд
Суд Петербурга запретил два сайта, предлагавших заключить фиктивный брак

В Северной столице пару ресурсов признали нелегальными.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня Приморский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело о признании информации, распространяемой через Интернет, информацией, распространение которой в России запрещено. Предметом обсуждения стали две ссылки, предлагающие любому желающему заключить фиктивный брак. Соответствующий иск подала прокуратура. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

— Предложения о заключении фиктивных браков на ресурсах делаются, в том числе с целью получения документов, позволяющих приобрести гражданство России, — говорится в сообщении.

В суде напомнили, что семья в России находится под защитой государства. Подобные союзы создаются, исходя из построения отношений на чувствах взаимной любви и уважения. Однако если супруги или один из них заключил брак без намерения создать семью, то его по закону признают фиктивным. Характерная черта такой сделки — желание получить блага и преимущества, среди которых как имущественные, так и неимущественные.

— В данном случае заключение фиктивного брака нарушает интересы государства, так как является основанием для приобретения иностранцами в дальнейшем гражданства России в упрощенном порядке, — добавили в суде.

В итоге два сайта запретили распространять на территории России. Требования таким образом удовлетворили в полном объеме.