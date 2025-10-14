Суд Петербурга запретил два сайта, предлагавших заключить фиктивный брак

В суде напомнили, что семья в России находится под защитой государства. Подобные союзы создаются, исходя из построения отношений на чувствах взаимной любви и уважения. Однако если супруги или один из них заключил брак без намерения создать семью, то его по закону признают фиктивным. Характерная черта такой сделки — желание получить блага и преимущества, среди которых как имущественные, так и неимущественные.