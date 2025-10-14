Ричмонд
Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику

Медведев: женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости.

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Женщины в политику приходят из-за обостренного чувства справедливости, сказал председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Женщины приходят в политику, заниматься политической активностью из-за обостренного чувства справедливости. Всех нас возмущает, когда что-то не так, когда кого-то обижают, когда происходит что-то плохое, несправедливое, нарушаются права, совершаются преступления, но у женщин очень часто это вызывает прилив активности, который и создает исключительно ценных государственных деятелей», — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума «Женского движения Единой России».

Он отметил, что такое качество создает для всего женского корпуса «Единой России» уникальные возможности.

«Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зовут сердца», — добавил Медведев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше