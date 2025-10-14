Медведев объяснил, почему женщины приходят в политику

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Женщины в политику приходят из-за обостренного чувства справедливости, сказал председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Женщины приходят в политику, заниматься политической активностью из-за обостренного чувства справедливости. Всех нас возмущает, когда что-то не так, когда кого-то обижают, когда происходит что-то плохое, несправедливое, нарушаются права, совершаются преступления, но у женщин очень часто это вызывает прилив активности, который и создает исключительно ценных государственных деятелей», — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума «Женского движения Единой России».
Он отметил, что такое качество создает для всего женского корпуса «Единой России» уникальные возможности.
«Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зовут сердца», — добавил Медведев.