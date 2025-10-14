Ричмонд
В Крыму 118 долгожителей получили по 50 тысяч рублей

Денежную помощь получили граждане, достигшие возраста 100 и более лет.

Источник: Минтруд Крыма/Tg

В 2025 году 118 граждан, проживающих в Крыму и достигших возраста 100 и более лет, были удостоены единовременной денежной выплаты в размере 50 000 рублей.

Эта мера помощи предусмотрена программой «Социальной поддержки граждан Республики Крым». Единоразовую выплату могут получить граждане, которые живут и зарегистрированы в Крыму, и им исполнилось 100 лет или больше.

Для получения единовременной финансовой поддержки нужно подать письменное заявление в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить копию паспорта, а также предъявить оригинал документа для проверки.