В Крыму 118 долгожителей получили по 50 тысяч рублей

В 2025 году 118 граждан, проживающих в Крыму и достигших возраста 100 и более лет, были удостоены единовременной денежной выплаты в размере 50 000 рублей.
Эта мера помощи предусмотрена программой «Социальной поддержки граждан Республики Крым». Единоразовую выплату могут получить граждане, которые живут и зарегистрированы в Крыму, и им исполнилось 100 лет или больше.
Для получения единовременной финансовой поддержки нужно подать письменное заявление в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить копию паспорта, а также предъявить оригинал документа для проверки.