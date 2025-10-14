Ричмонд
Посольства Венесуэлы закрыли в Норвегии и Австралии

Дипмиссии Боливарианской Республики Венесуэлы прекратили работу в Норвегии и Австралии по решению руководства страны. Об этом руководитель венесуэльского посольства в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес рассказал RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель МИД Венесуэлы объяснил, что в программе модернизации его страны — «Плане Отечества» — содержатся главы, посвященные семи преобразованиям, одно из них — интеграция в мировое сообщество. Чтобы реализовать этот пункт плана, решено закрыть дипмиссии в Норвегии и Австралии, чтобы сосредоточиться на развитии дипломатических связей со странами Юга, пишет RTVI.

«План Отечества» — сборник госпрограмм, которые задают вектор развития республики. Программы основаны на инициативах и предложениях Уго Чавеса и обновляются каждые шесть лет.

О прекращении деятельности димиссий в Осло и Канберре кабинет министров Венесуэлы объявил 13 октября. Кроме посольств в Норвегии и Австралии, дипмиссии республики закрыли в Зимбабве и Буркина-Фасо.

Власти республики уточнили, что упразднение посольств произведено для «перераспределения ресурсов». Двусторонние отношения со странами, где прекратили работать представительства Венесуэлы, будут осуществляться через «параллельные дипмиссии». Так, у Норвегии и Австралии нет своих посольств в республике, а интересы этих государств представляют послы Колумбии и Чили.

Прекращение работы посольств произошло на фоне присуждения Нобелевской премии мира главе венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро назвал обладательницу награды «демонической ведьмой».

