«Только преуспевшим!»: мэр Омска озвучил условие получения детьми подарков

«16 034 новогодних сладких подарков закупим в этом году для вручения юным омичам, преуспевшим в учебе, общественной жизни, культуре и спорте. Вес каждого подарка — 1 килограмм, в его составе будут шоколадные конфеты, кондитерские изделия и другие лакомства, любимые детьми», — написал глава города в своем телеграм-канале.