«Только преуспевшим!»: мэр Омска озвучил условие получения детьми подарков

Традиционные новогодние сладости от городской администрации будут бесплатно дарить только выдающимся омским детям.

Источник: Комсомольская правда

Омский градоначальник озвучил условия вручения новогодних подарков омским малышам. 16 тысяч сладких гостинцев от администрации города получат лишь те омские ребята, кто достиг успехов в учебе и в общественной жизни.

«16 034 новогодних сладких подарков закупим в этом году для вручения юным омичам, преуспевшим в учебе, общественной жизни, культуре и спорте. Вес каждого подарка — 1 килограмм, в его составе будут шоколадные конфеты, кондитерские изделия и другие лакомства, любимые детьми», — написал глава города в своем телеграм-канале.

Также Сергей Шелест сообщил, что конкурс на поставку подарков выиграл омский подрядчик, а главными визуальными героями на упаковке стали медвежата.