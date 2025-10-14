«Только преуспевшим!»: мэр Омска озвучил условие получения детьми подарков

Омский градоначальник озвучил условия вручения новогодних подарков омским малышам. 16 тысяч сладких гостинцев от администрации города получат лишь те омские ребята, кто достиг успехов в учебе и в общественной жизни.
«16 034 новогодних сладких подарков закупим в этом году для вручения юным омичам, преуспевшим в учебе, общественной жизни, культуре и спорте. Вес каждого подарка — 1 килограмм, в его составе будут шоколадные конфеты, кондитерские изделия и другие лакомства, любимые детьми», — написал глава города в своем телеграм-канале.
Также Сергей Шелест сообщил, что конкурс на поставку подарков выиграл омский подрядчик, а главными визуальными героями на упаковке стали медвежата.