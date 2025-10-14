Кто в Челябинске срывает отопительный сезон 2025−2026

Всех 278 подписчиков объединила общая беда — на дворе середина октября, за окном + 2, а тепла в квартирах всё ещё нет. Температура в помещениях с каждым днём неумолимо снижается, и вскоре может опуститься до 15 градусов или даже ниже. Многие хлюпают носами и кашляют — успели простыть. Мёрзнут взрослые, дети кутаются в пледы, а кошки прячут носы в лапах. Хотя отопительный сезон начался в конце сентября. Вот и выясняют, кто виноват, и что делать.