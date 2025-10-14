Кто в Челябинске срывает отопительный сезон 2025−2026

Несмотря на то, что отопительный сезон в Челябинске официально стартовал 29 сентября 2025 года, с десяток домов в разных концах города всё ещё остаются без тепла. Владельцы обогревателей и электрокаминов с их помощью наматывают лишние киловатты электроэнергии, а те, у кого их нет, по старинке включают газовые конфорки на плите, чтобы хоть как-то согреться.
Кто виноват в бедах добросовестных в большинстве плательщиков коммунальных услуг? И будет ли управа на тех, кто заставил людей мёрзнуть, разбирался корреспондент chei.aif.ru.
«Горячий» чат на холодную тему
Дворовому чату жильцов домов 1,1-А и 3 по улице Кирова сейчас мог бы позавидовать любой успешный Telegram-канал. Раскалён до бела. Новые сообщения появляются в нём едва ли не ежеминутно — как у кого дела на данный момент?
Всех 278 подписчиков объединила общая беда — на дворе середина октября, за окном + 2, а тепла в квартирах всё ещё нет. Температура в помещениях с каждым днём неумолимо снижается, и вскоре может опуститься до 15 градусов или даже ниже. Многие хлюпают носами и кашляют — успели простыть. Мёрзнут взрослые, дети кутаются в пледы, а кошки прячут носы в лапах. Хотя отопительный сезон начался в конце сентября. Вот и выясняют, кто виноват, и что делать.
На первый вопрос, кажется, ответ нашли — управляющая компания. Этот она вместе с АО «УСТЭК-Челябинск» отвечает за подачу тепла. Но энергоснабженцы свою часть работы выполнили — как и положено, подачу тепла до границы домов обеспечили. А дальше УК должна была довести её непосредственно до радиаторов отопления. Но они остаются холодными.
Управляет домами ООО «Мой дом — Урал». На 99% процентов её учредителем является АО «Наш сервис» из Омска. Согласно открытым данным, выручка «Нашего дома» в 2024 году составила 508 миллионов рублей при штате 40 человек.
А по телефону корреспонденту chei.aif.ru предложили направить письменный запрос без уточнения срока ответа. А сколько ждать, когда люди замерзают? И ведь всего-то хотели узнать, знают ли там, что нет тепла? Парадокс в том, что, похоже, не знают. Ну, или делают вид.
«Сегодня звонила в “Мой дом — Урал”, удивились, что на Кирова, 1 нет отопления, — рассказала жительница одного из замерзающих домов Юлия. — Сказали, придут люди, проверят температуру в квартире. Я спросила, почему не даёте отопления? Мне ответили, что им не докладывают причины. Но аварий у нас в доме нет».
Не одиноки в проблеме
Как оказалось, жители домов у «Теплотеха» не одиноки. Сообщения о холодных батареях в квартирах поступают из разных концов Челябинска, и их домовые чаты раскалены не менее.
«Свердловский проспект 39, первый подъезд. В квартирах по всему стояку так и не дали отопление ни в одной комнате: 2, 5, 8, 11, 14 квартиры. Дом у нас не новый, много проживает пожилых людей. Управляющая компания “Мой дом — Урал” бездействует, ежедневно подаем заявки, и их ежедневно закрывают».
«Пишут жители улицы Калинина, дом 23. В доме нет отопления!!! Управляющая компания “Мой Дом — Урал” не реагирует на заявки. В прошлый четверг были на приёме у главного инженера УК, она была удивлена, т.к. по отчётам отопление включено».
«Пишут жители с улицы Набережная, дом 16,18,20. У нас до сих пор нет отопления в квартирах, перебои с горячим водоснабжением, и при этом в подвалах домов хлещет кипяток, пар идет в квартиры. Управляющая компания “Мой Дом — Урал” не реагирует на заявки. В итоге УК прекратила прием жителей по техническим причинам».
«Челябинск, металлургический район, ул. Дегтярева, 41-А, сидит без отопления уже с 10 октября. В квартирах не превышает 15 градусов. Дети и взрослые болеют. На звонки в управляющую компанию в ООО “Доверие Стальное” эффекта ноль, говорят, допустимая температура 18 градусов. А в наших квартирах и того нет!».
«Нет отопления город Челябинск, ул. Дегтярева, 57-А, третий подъезд! На улице снег! Минус ночью, минус днём! А отопления как не было, так и нет!».
Что могло случиться, что «управляйки» затянули с теплом, пришлось выяснять самим.
Работа на две недели
Так утверждает человек, проработавший в системе ЖКХ с конца 60-х годов, бывший руководитель одного из ЖЭКов Владимир Литвинов.
«Если в ходе запуска отопления не произошло никаких прорывов, то, скорее всего, его просто неправильно подали. Возможно, система теплоснабжения уже на начальном этапе “наглоталась воздуха”, т.е. в трубах возникли воздушные пробки. Либо после заполнения отопительной системы неправильно отрегулировали её гидравлический баланс во всех частях. А если оборудование не отрегулировано, то одни приборы могут быть заполнены теплоносителем полностью, а другие — недостаточно».
При этом может получиться так, что в одной квартире одна или несколько батарей не прогреваются, а у соседей с этим всё в порядке.
«Так бывает, если батареи заполнены воздухом, т.е система завоздушена. Из-за этого горячая вода в трубах не может циркулировать. В таких случаях нужно подать заявку в обслуживающую организацию. Иногда для устранения проблемы необходим доступ сантехника в квартиру для стравливания воздуха из отопительного прибора», — пояснил другой работник системы ХКХ, сантехник 6 разряда Виктор Болотов.
По словам специалиста, это сложная работа, но обычно хорошо отлаженная местными сантехниками. Что упустили на этот раз, наверно, так и останется загадкой.
Вообще, процесс подключения квартир к системам теплоснабжения происходит постепенно, от одного до 14 дней. Это допустимые рамки. И только по истечении двух недель, если в квартире по-прежнему холодно, нужно составлять соответствующий акт и требовать проведения перерасчета стоимости отопления.
Куда жаловаться?
Если после двух недель с начала отопительного сезона в квартире всё ещё холодно, важно действовать поэтапно.
«Сначала обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую компанию и, что важно, зафиксируйте номер заявки. Это подтверждение того, что ваше обращение приняли. Если проблема не решается, подайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Если и здесь не отреагируют, то обращайтесь в прокуратуру, — посоветовал юрист Алексей Максимов. — В прокуратуру можно обращаться и вместе с жалобами в другие инстанции».
Прокуратура, похоже, уже отреагировала. Глава надзорного ведомства Челябинска Игорь Рязанов совместно с замглавы города Александром Астаховым провёл совещание на тему начала отопительного сезона.
«По результатам анализа деятельности жилищно-эксплуатационных организаций в отопительный период установлено, что наибольшее число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения выявлено в многоквартирных домах, находящихся по управлением ООО “ДЕЗ Калининского района” и ООО “Мой дом Урал”, которыми нарушаются нормативные сроки восстановительных работ. Руководителям указанных УК прокурором объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере ЖКХ и возможном привлечении к ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение требований закона при прохождении отопительного периода», — сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, за ситуаций внимательно следит глава Челябинска Алексей Лошкин. По словам заместителя начальника Управления ЖКХ Александр Кочерещенко, каждый проблемный адрес находится на контроле администрации.
«По поручению главы города Алексея Лошкина каждый адрес, о котором нам сообщают жители, незамедлительно ставится на контроль. Наши специалисты выезжают на место и взаимодействуют с обслуживающей организацией», — сообщил Кочерещенко.
Обо всех нарушениях с подачей отопления можно сообщить по телефонам:
— городская диспетчерская служба — 263−21−21;
— ЕДДС — 112;
— приемная заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству — 266−18−70.
Дошло до Москвы?
Эхо происходящего в Челябинске, наконец, долетело до Москвы. Перебоями с теплом заинтересовался глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.
«В СМИ размещено видеообращение к Председателю СК России А. И. Бастрыкину жителей города Челябинска по вопросу нарушения их прав на качественное теплоснабжение, — сообщили в пресс-службе СК, — Несмотря на то, что отопительный сезон в городе начался в конце сентября текущего года, до настоящего времени подача ресурса в три многоквартирных дома не осуществляется. В результате температурный режим в квартирах не соответствует установленным нормативам. Многочисленные жалобы граждан в различные инстанции результатов не принесли».
В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка, об итогах который доложат Бастрыкину.
Итак, виновников назвали, обещали наказать. Но накажут ли? И не получится ли, что следующий отопительный сезон для жителей многоквартирных домов начнётся, как этот — с включёнными газовыми конфорками, тёплыми пледами и насморком с кашлем?