86-летняя женщина погибла при пожаре в многоэтажке Ростова-на-Дону

В ночь на вторник, 14 сентября, в многоэтажном доме на улице Ларина в Ростова-на-Дону произошел пожар, в результате которого погибла 86-летняя женщина. Возгорание произошло в квартире, где загорелись домашние вещи на площади двух квадратных метра. Об этом сообщили в донском МЧС.
При тушении пожара были задействованы 19 спасателей и шесть единиц спецтехники. Огнеборцы ликвидировали возгорание и обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры.
По предварительным данным дознавателей, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.
