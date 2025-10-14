В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах

В документе также прописано, что Федеральная налоговая служба обладает всеми необходимыми сведениями о доходах и суммах налогов граждан и предоставляет их компетентным органам по каналам СМЭВ, а успешный опыт Социального фонда России, который при назначении соответствующего единого пособия получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме, доказывает, что технология для отказа от справки о доходах уже эффективно работает.