Избирком Ростовской области подвел итоги работы волонтеров на выборах в 2025 году

— Для меня этот проект стал очень многим. Мне это всегда было интересно еще, когда я не могла быть избирателем. И было здорово, что можно дать возможность таким же ребятам, как я, их тоже обучить и привлечь к этому процессу, — поделилась Анастасия Фархади.