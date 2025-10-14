Избирком Ростовской области подвел итоги работы волонтеров на выборах в 2025 году

В Ростовской области подвели итоги масштабного волонтерского проекта «Дорога на выборы», который в этом году был значительно расширен. Об этом рассказали журналистам в медиацентре «КП — Ростов-на-Дону» на пресс-конференции, посвященной завершению проекта, начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей донского Избиркома Василий Волков и координатор волонтерской группы, член участковой избирательной комиссии Анастасия Фархади.
Впервые на Дону в рамках информирования о выборах в текущем году вместе работали 2,5 тысячи добровольцев. Волонтеры рассказывали о дате и способах голосования на улицах муниципалитетов и в интернете, публикуя посты на своих страницах в соцсетях. Координаторами выступили молодые члены избирательных комиссий региона.
Как отметил Василий Волков, проект, существующий более 10 лет, в этом году объединил работу с молодыми организаторами выборов и волонтерское движение.
— Мы достигли намеченной цели. Волонтеры были во всех абсолютно территориях Ростовской области, и в отдаленных уголках. Критических замечаний или негатива мы не встретили, — подчеркнул Василий Волков.
Фото: Дмитрий Кутепов.
Анастасия Фархади добавила, что проект дал возможность молодым людям почувствовать сопричастность к избирательному процессу.
— Для меня этот проект стал очень многим. Мне это всегда было интересно еще, когда я не могла быть избирателем. И было здорово, что можно дать возможность таким же ребятам, как я, их тоже обучить и привлечь к этому процессу, — поделилась Анастасия Фархади.
Помимо информирования, волонтеры традиционно помогали пожилым людям, избирателям с инвалидностью и родителям с маленькими детьми попасть на избирательные участки. Подготовка такого большого количества добровольцев была организована через обучение координаторов на специальном форуме, которые затем передавали знания своим группам. Взаимодействие с волонтерским корпусом велось через всероссийский портал Добро.РФ.