Парад корги состоялся в Сочи

В Сочи прошел парад собак породы корги. По центральным улицам курорта прошли более 50 четвероногих вместе со своими хозяевами.
Парад корги стал кульминацией масштабного городского фестиваля для домашних питомцев и их владельцев «Море Лап». Проход пушистых любимцев стал уже традиционным символом развития pet-friendly культуры в Сочи. Он показывает, что курорт становится все более комфортным для жизни и отдыха с домашними питомцами.
«Парад стал очень эмоциональным моментом, который участники разделили вместе с заставшими его жителями города», — отмечают организаторы.
Напомним, что в 2023 году в Сочи прошел первый в России массовый парад шпицев. Тогда в собачьем дефиле приняли участие 189 собак этой породы.