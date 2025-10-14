Парад корги состоялся в Сочи

Парад корги стал кульминацией масштабного городского фестиваля для домашних питомцев и их владельцев «Море Лап». Проход пушистых любимцев стал уже традиционным символом развития pet-friendly культуры в Сочи. Он показывает, что курорт становится все более комфортным для жизни и отдыха с домашними питомцами.