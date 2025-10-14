На Алтае планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни

«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость… На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения… Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», — написал Турчак в своем Telegram-канале.