На Алтае планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни

БАРНАУЛ, 14 окт — РИА Новости. Власти Республики Алтай планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, сообщил глава региона Андрей Турчак.
«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость… На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения… Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни», — написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что чаще всего жители региона умирают из-за алкоголя.
«Основные причины (смертности — ред.) — внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь, алкоголем, а также медицинские — это болезни системы кровообращения и онкология», — отметил Турчак.
Среди предлагаемых для решения проблемы мер также — полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ, запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне, закрытие всех «наливаек» в жилом секторе.
«(Предлагается — ред) полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним… Активизация рейдов и контрольных закупок. С участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности», — говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что поручил минэкономразвития подготовить проект постановления, включающий эти предложения, в недельный срок.