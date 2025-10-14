В Ташкенте продолжится точечная застройка под видом обновления махаллинских комитетов: новые льготы лишь подогреют интересы бизнеса

Бизнесу — локация, махалле — часть здания
Механизм таков: бизнес за свой счёт строит здание в выгодной локации и отдаёт не менее 30% его площади на первых этажах под нужды махаллинского комитета. Остальную часть объекта можно использовать под образовательные или оздоровительные учреждения — по крайней мере, так заявлено официально.
Такой шаг объясняют необходимостью модернизации городской инфраструктуры. По данным мэрии, в Ташкенте насчитывается 585 махаллей, и около 70% зданий махаллинских комитетов нуждаются в обновлении. Кроме того, увеличивается штат сотрудников, работающих в махалле — если раньше была так называемая «махаллинская четвёрка», то теперь штат вырос до «махаллинской семёрки».
Чем недовольны жители?
Люди, чьи дома находятся рядом с новыми махаллинскими центрами, часто выступают против таких проектов. Они опасаются, что их дворы превратятся в стихийные парковки, а коммерческие помещения будут использоваться не только для медицины или образования, но и под магазины, кафе или офисы.
Кроме того, значительная часть новых построек возводится за счёт сокращения зелёных зон и детских площадок. Сейчас в городе есть сразу несколько конфликтных точек, где жители активно протестуют против точечной застройки и сноса старых махаллинских зданий.
У бизнеса теперь больше стимулов строить
Теперь у предпринимателей появилось ещё больше стимулов для реализации подобных проектов. На сегодняшнем совещании с участием президента объявили о новых налоговых льготах для бизнеса, инвестирующего в обновление махаллинских комитетов:
В городах и областных центрах такие здания освобождаются от земельного и имущественного налога на три года.
В сельской местности эти льготы действуют семь лет.
В течение всего этого времени предприниматели будут платить налог на прибыль и оборот по сниженной ставке — на 50% меньше обычного.
Чем всё закончится?
Пока махаллинская реформа идёт под лозунгом «обновления», многие опасаются, что на деле это окажется очередной волной коммерческой застройки, приправленной разговорами о «развитии сообщества». И если так пойдёт дальше, под видом «инфраструктурного прогресса» Ташкент может потерять ещё больше зелёных уголков и придомовых пространств.