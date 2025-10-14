В Ташкенте продолжится точечная застройка под видом обновления махаллинских комитетов: новые льготы лишь подогреют интересы бизнеса

Vaib.uz (Узбекистан. 14 октября). Не слишком хорошие новости для жителей Ташкента, выступающих против точечной застройки городских кварталов. В столице, похоже, в ближайшее время только ускорится процесс сноса старых зданий махаллинских комитетов и строительства на их месте новых 3−6-этажных бизнес-объектов на основе государственно-частного партнёрства. Это связано с тем, что сегодня на совещании с участием президента предпринимателям, которые будут строить новые центры на месте махаллей, предоставили новые льготы.