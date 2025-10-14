Ричмонд
В Ташкенте продолжится точечная застройка под видом обновления махаллинских комитетов: новые льготы лишь подогреют интересы бизнеса

Vaib.uz (Узбекистан. 14 октября). Не слишком хорошие новости для жителей Ташкента, выступающих против точечной застройки городских кварталов. В столице, похоже, в ближайшее время только ускорится процесс сноса старых зданий махаллинских комитетов и строительства на их месте новых 3−6-этажных бизнес-объектов на основе государственно-частного партнёрства. Это связано с тем, что сегодня на совещании с участием президента предпринимателям, которые будут строить новые центры на месте махаллей, предоставили новые льготы.

Источник: Vaib.Uz

Бизнесу — локация, махалле — часть здания

Механизм таков: бизнес за свой счёт строит здание в выгодной локации и отдаёт не менее 30% его площади на первых этажах под нужды махаллинского комитета. Остальную часть объекта можно использовать под образовательные или оздоровительные учреждения — по крайней мере, так заявлено официально.

Такой шаг объясняют необходимостью модернизации городской инфраструктуры. По данным мэрии, в Ташкенте насчитывается 585 махаллей, и около 70% зданий махаллинских комитетов нуждаются в обновлении. Кроме того, увеличивается штат сотрудников, работающих в махалле — если раньше была так называемая «махаллинская четвёрка», то теперь штат вырос до «махаллинской семёрки».

Чем недовольны жители?

Люди, чьи дома находятся рядом с новыми махаллинскими центрами, часто выступают против таких проектов. Они опасаются, что их дворы превратятся в стихийные парковки, а коммерческие помещения будут использоваться не только для медицины или образования, но и под магазины, кафе или офисы.

Кроме того, значительная часть новых построек возводится за счёт сокращения зелёных зон и детских площадок. Сейчас в городе есть сразу несколько конфликтных точек, где жители активно протестуют против точечной застройки и сноса старых махаллинских зданий.

У бизнеса теперь больше стимулов строить

Теперь у предпринимателей появилось ещё больше стимулов для реализации подобных проектов. На сегодняшнем совещании с участием президента объявили о новых налоговых льготах для бизнеса, инвестирующего в обновление махаллинских комитетов:

В городах и областных центрах такие здания освобождаются от земельного и имущественного налога на три года.

В сельской местности эти льготы действуют семь лет.

В течение всего этого времени предприниматели будут платить налог на прибыль и оборот по сниженной ставке — на 50% меньше обычного.

Чем всё закончится?

Пока махаллинская реформа идёт под лозунгом «обновления», многие опасаются, что на деле это окажется очередной волной коммерческой застройки, приправленной разговорами о «развитии сообщества». И если так пойдёт дальше, под видом «инфраструктурного прогресса» Ташкент может потерять ещё больше зелёных уголков и придомовых пространств.