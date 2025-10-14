Заброшенные земли жителей Башкирии оказались под угрозой

В Башкирии вступили в силу новые требования к владельцам земельных участков. Согласно федеральному законодательству, у собственников теперь есть три года на то, чтобы привести свою землю в порядок. Об этом на заседании Общественной палаты республики рассказал руководитель башкирского управления Росреестра Петр Клец.
Ранее, до марта 2025 года, не существовало четкого определения, что именно считается освоением территории и за какой период его нужно завершить. Принятый Федеральный закон № 307-ФЗ устранил эту неопределенность.
Теперь землевладельцам отводится трехлетний срок для проведения необходимых работ. В их перечень входят расчистка территории, подготовка грунта, рекультивация и другие мероприятия, позволяющие использовать землю по целевому назначению. Закон также предусматривает механизм контроля и конкретные последствия для тех, кто не выполняет требования.
Если участок не используется надлежащим образом, собственнику вынесут официальное предписание. Наличие уважительных причин, подтвержденных документально, может помочь получить отсрочку или переоформить землю в аренду. Однако при игнорировании требований местные власти получают право изъять участок через публичные торги. Полученные от продажи средства будут возвращены прежнему владельцу.
Для разных категорий земель установлены индивидуальные критерии определения «заброшенности»:
— Садовые и огородные участки не должны зарастать сорняками.
— Земли для строительства (кроме ИЖС) могут быть признаны неиспользуемыми, если через восемь лет (три года на освоение плюс пять на строительство) объект не возведен.
— Участки под индивидуальное жилищное строительство попадут под контроль только через десять лет (три года на освоение плюс семь на строительство).
По статистике за 2024 год, в республике выявили 3802 заброшенных надела общей площадью 1291 гектар. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Благовещенском, Хайбуллинском и Туймазинском районах, а наименьшее — в Уфе, Агидели, Илишевском и Кушнаренковском районах.
