Заброшенные земли жителей Башкирии оказались под угрозой

В Башкирии вступили в силу новые требования к владельцам земельных участков. Согласно федеральному законодательству, у собственников теперь есть три года на то, чтобы привести свою землю в порядок. Об этом на заседании Общественной палаты республики рассказал руководитель башкирского управления Росреестра Петр Клец.