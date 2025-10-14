В Петербурге создали радиомаяк для отечественных спутников

Проект осуществляется в рамках научно-образовательной программы Space-, объединяющей школьников, студентов, университеты и отечественные компании. Участники программы осваивают создание малых космических аппаратов, разработку полезных нагрузок и проведение собственных космических экспериментов. Программа реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям — одного из ведущих институтов развития России. За три десятилетия фонд поддержал более 40 тыс. проектов, что привело к созданию свыше 12 тыс. стартапов. В научные инициативы при участии Фонда вовлечено более 450 тыс. школьников, а 25 тыс. молодых ученых получили гранты на развитие собственных разработок.