В Таганроге отремонтировали фасад 108-летнего дома

В Таганроге подрядные организации завершили капитальный ремонт одного из старейших жилых зданий города — двухэтажного МКД № 2/4 по переулку Сенной. Работы проводились в рамках региональной программы капремонта и затронули фасад и фундамент. Об этом говорится в телеграм-канале Фонда капремонта Ростовской области.