Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге отремонтировали фасад 108-летнего дома

Двухэтажный дом отремонтировали в переулке Сенной в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге подрядные организации завершили капитальный ремонт одного из старейших жилых зданий города — двухэтажного МКД № 2/4 по переулку Сенной. Работы проводились в рамках региональной программы капремонта и затронули фасад и фундамент. Об этом говорится в телеграм-канале Фонда капремонта Ростовской области.

Силами подрядной организации был проведен комплекс работ по облагораживанию внешнего вида здания. Специалисты нанесли декоративную штукатурку и выполнили окраску фасада, оштукатурили карнизы и другие архитектурные элементы, отремонтировали оконные откосы и цоколь.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!