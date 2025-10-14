Город Запорожье будет освобожден, заявил Балицкий

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Город Запорожье будет освобожден, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в день 82-й годовщины освобождения столицы региона от немецких войск в годы Великой Отечественной войны.
«Нет никаких сомнений в том, что город Запорожье будет освобожден. Он ждет своего часа, ждет, когда на его землю снова вернется истинная история, правда, справедливость. Вместе к Победе!» — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.