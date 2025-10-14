Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова

Согласно украинскому законодательству, пост главы Одессы в случае ухода мэра до новых выборов будет занимать секретарь городского совета. Им на данный момент является Игорь Коваль. В период действия военного положения выборы на Украине не проводятся. При этом ранее Зеленский сообщил, что дал поручение главкому ВСУ Александру Сырскому рассмотреть возможность создания в Одессе городской военной администрации. Ее глава не выбирается, а назначается Зеленским, что даст ему возможность поставить во главе города своего человека.