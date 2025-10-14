Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова

«Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова — городского главу Одессы. Соответствующие указы подписаны», — сказала она.
Согласно украинскому законодательству, пост главы Одессы в случае ухода мэра до новых выборов будет занимать секретарь городского совета. Им на данный момент является Игорь Коваль. В период действия военного положения выборы на Украине не проводятся. При этом ранее Зеленский сообщил, что дал поручение главкому ВСУ Александру Сырскому рассмотреть возможность создания в Одессе городской военной администрации. Ее глава не выбирается, а назначается Зеленским, что даст ему возможность поставить во главе города своего человека.
Петиция к Зеленскому с требованием прекратить украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов. Автор обращения Мирослав Откович аргументировал его тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова российского гражданства. Сам Труханов категорически отрицает наличие паспорта РФ.