Для бизнесменов Мордовии организуют курс по работе на маркетплейсах

Курс поможет предпринимателям и начинающим продавцам адаптироваться к новым требованиям работы на маркетплейсах и сохранить конкурентоспособность. Участники обучения проанализируют новые возможности площадок, узнают приемы заполнения информации, которые повышают количество покупателей на электронной торговой площадке и доверие клиентов. Также им расскажут о выборе подходящих логистических решений, расчете себестоимости и влиянии доставки на маржинальность, корректной маркировке товаров, работе с отзывами и репутацией. Помимо этого, в рамках мероприятия состоятся индивидуальные консультации.