Для бизнесменов Мордовии организуют курс по работе на маркетплейсах

Практикум «Комплексное продвижение продукции на электронных торговых площадках для субъектов МСП» состоится в Саранске. Его организуют в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии.
Курс поможет предпринимателям и начинающим продавцам адаптироваться к новым требованиям работы на маркетплейсах и сохранить конкурентоспособность. Участники обучения проанализируют новые возможности площадок, узнают приемы заполнения информации, которые повышают количество покупателей на электронной торговой площадке и доверие клиентов. Также им расскажут о выборе подходящих логистических решений, расчете себестоимости и влиянии доставки на маржинальность, корректной маркировке товаров, работе с отзывами и репутацией. Помимо этого, в рамках мероприятия состоятся индивидуальные консультации.
Трехдневный практикум пройдет с 21 по 23 октября в центре «Мой бизнес» в Саранске по адресу: улица Московская, 14 (2 этаж). Регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.