В Тамбовской области обновили участок автодороги «Каспий — Токаревка»

«Национальный проект “Инфраструктура для жизни” направлен не только на обновление магистралей, но и на развитие сети региональных и межмуниципальных дорог. Это дает возможность селам и поселкам получать устойчивый транспортный доступ к медицинским, образовательным и социальным учреждениям, развивать хозяйство, привлекать инвестиции. Люди должны чувствовать, что комфорт и безопасность — не только в городах, но и на всей территории региона», — отметил заместитель министра автомобильных дорог и транспорта региона Артем Доронин.