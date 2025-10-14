В Тамбовской области обновили участок автодороги «Каспий — Токаревка»

Участок трассы «Каспий — Токаревка» протяженностью почти 20 км отремонтировали в Тамбовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве автомобильных дорог и транспорта.
Объект официально ввели в эксплуатацию. Работы велись поэтапно с 2024 года.
В прошлом году специалисты обновили 3,7 км дороги. В 2025-м они выполнили основной объем работ — сняли старое покрытие, сделали выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, заменили знаки, обновили разметку и улучшили остановочные павильоны.
«Национальный проект “Инфраструктура для жизни” направлен не только на обновление магистралей, но и на развитие сети региональных и межмуниципальных дорог. Это дает возможность селам и поселкам получать устойчивый транспортный доступ к медицинским, образовательным и социальным учреждениям, развивать хозяйство, привлекать инвестиции. Люди должны чувствовать, что комфорт и безопасность — не только в городах, но и на всей территории региона», — отметил заместитель министра автомобильных дорог и транспорта региона Артем Доронин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.