На омичей «охотятся» риновирусы, аденовирусы и грипп

Об эпидемиологической ситуации по острым респираторным инфекциям на 14 октября отчитались в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. Превалируют риновирусы, но уже появился грипп.
«За неделю в пейзаже циркулирующих вирусов риновирусы составили 56,2%, аденовирусы — 37,5% и вирусы гриппа А/H3N2 — 6,3%», — сообщает пресс-служба ведомства.
Также специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют омичам поставить прививку против гриппа. Этой медицинской услугой пока воспользовались в регионе 654 тысяч человек, что составляет лишь 55,4% от плана.