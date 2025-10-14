Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омичей «охотятся» риновирусы, аденовирусы и грипп

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям находится на контроле, рапортует омский Роспотребнадзор.

Источник: Комсомольская правда

Об эпидемиологической ситуации по острым респираторным инфекциям на 14 октября отчитались в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. Превалируют риновирусы, но уже появился грипп.

«За неделю в пейзаже циркулирующих вирусов риновирусы составили 56,2%, аденовирусы — 37,5% и вирусы гриппа А/H3N2 — 6,3%», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют омичам поставить прививку против гриппа. Этой медицинской услугой пока воспользовались в регионе 654 тысяч человек, что составляет лишь 55,4% от плана.