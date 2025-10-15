Ричмонд
В Самарской области закрыли сразу четыре школы

Правительство Самарской области 14 октября опубликовало постановления о реорганизации трёх сельских школ. Их присоединят к более крупным образовательным центрам.

Источник: Аргументы и факты

Парвительство Самарской области 14 октября опубликовало три постановления о реорганизации четырёх сельских школ, расположенных в разных районах. Проще говоря, их закроют из-за малой численности учеников.

Школу села Кандабулак Сергиевского района присоединят к образовательному центру села Красносельское. Школы сел Аксаково и деревни Баландаево Шенталинского района вольются в образовательный центр села Четырла. В Челно-Вершинском районе ученики будут ездить из села Шламка в Озерки.

В каждом документа отмечается, что педагоги закрытых школ перейдут на новые места вместе с учениками. За исключением директоров и главбухов. Реорганизацию нужно провести до конца декабря 2025 года, то есть, до начала зимних каникул.

Кстати, само правительство Самарской области тоже переживает реорганизаци. 14 октября была опубликована новая структура кабинета министров. С подробностями можно ознакомиться по ссылке. Ране стало известно, что ряд чиновников ждёт увольнение.