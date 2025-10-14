В Беларуси в Жилищный кодекс могут внести поправки о выселении жильцов новым собственником

Белорусы смогут выселять бывших жильцов после поправок в Жилищный кодекс. Проект документа Жилищного кодекса для общественного обсуждения опубликован на официальном сайте правового форума Беларуси.
В частности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило проект изменений, которые намерены внести в Жилищный кодекс Беларуси. В документе сказано, что если члены и бывшие члены семьи прежнего собственника помещения, имевшие в нем право владения и пользования, согласились на его продажу или залог, то при отказе освободить жилое помещение новый собственник может их выселить по суду. Сделано это будет без предоставления другого жилья.
Но есть и исключения. К примеру, если их право на проживание прописано в договоре об отчуждении или залоге жилья. Вместе с тем новый собственник, который получил квартиру или дом по наследству, может также получить право выселить нынешних и прежних членов семьи бывшего владельца.
В указанном случае тоже имеются исключения. Например, если право на их проживание закреплено брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением, которые были заключены с прежним собственником, то выселить их не смогут.
Тем временем Мингорисполком назвал самые частые жалобы на ЖКХ в службу 115.
Кстати, Мингорисполком озвучил сферы деятельности, в которых не хватает сотрудников.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».