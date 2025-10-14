В Беларуси в Жилищный кодекс могут внести поправки о выселении жильцов новым собственником

В частности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило проект изменений, которые намерены внести в Жилищный кодекс Беларуси. В документе сказано, что если члены и бывшие члены семьи прежнего собственника помещения, имевшие в нем право владения и пользования, согласились на его продажу или залог, то при отказе освободить жилое помещение новый собственник может их выселить по суду. Сделано это будет без предоставления другого жилья.