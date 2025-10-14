Орехи макадамия изъяты из продажи в Беларуси — в составе были другие вещества. Подробности озвучили в пресс-службе Могилевской областной инспекции Госстандарта.
В ведомстве отметили, что специалисты в результате проверки торгового унитарного предприятия, расположенного в Чаусах, нашли в продаже жареные орехи макадамия в скорлупе со вкусом молока, подслащенные. Изготовителем указанных орехов является китайская компания Yunnan Muyuan Food Co., LTD.
Выяснилось, что в момент производства в орехах использовались недопустимые пищевые добавки. Это подсластители цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), ацесульфам калия (Е950), эритрит (Е968).
Госстандарт изъял из продажи в Беларуси орехи макадамия из-за опасного вещества. Фото: moig.by.
«Проверяемому субъекту, поставщикам предписано изъять остатки опасной продукции из обращения», — отметили в Госстандарте.