Орехи макадамия изъяты из продажи в Беларуси — в составе были другие вещества

В ведомстве отметили, что специалисты в результате проверки торгового унитарного предприятия, расположенного в Чаусах, нашли в продаже жареные орехи макадамия в скорлупе со вкусом молока, подслащенные. Изготовителем указанных орехов является китайская компания Yunnan Muyuan Food Co., LTD.