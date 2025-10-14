Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орехи макадамия изъяты из продажи в Беларуси — в составе были другие вещества

Госстандарт изъял из продажи в Беларуси орехи макадамия из-за опасного вещества.

Источник: Комсомольская правда

Орехи макадамия изъяты из продажи в Беларуси — в составе были другие вещества. Подробности озвучили в пресс-службе Могилевской областной инспекции Госстандарта.

В ведомстве отметили, что специалисты в результате проверки торгового унитарного предприятия, расположенного в Чаусах, нашли в продаже жареные орехи макадамия в скорлупе со вкусом молока, подслащенные. Изготовителем указанных орехов является китайская компания Yunnan Muyuan Food Co., LTD.

Выяснилось, что в момент производства в орехах использовались недопустимые пищевые добавки. Это подсластители цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (Е952), ацесульфам калия (Е950), эритрит (Е968).

Госстандарт изъял из продажи в Беларуси орехи макадамия из-за опасного вещества. Фото: moig.by.

«Проверяемому субъекту, поставщикам предписано изъять остатки опасной продукции из обращения», — отметили в Госстандарте.