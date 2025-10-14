Экс-ректор СПбГУП обвинен в растрате 74 млн бюджетных средств

Бывшему ректору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александру Запесоцкому предъявлено обвинение в растрате более 74 млн рублей бюджетных средств. По данным Генпрокуратуры, экс-руководитель вуза тратил деньги на аренду элитного жилья, рестораны и зарубежные поездки. Расследование также выявило получение им кредитов на 813,6 млн рублей под залог университетского имущества для инвестиций в недвижимость Монако и Эстонии. Запесоцкий, возглавлявший вуз с 1991 года, был отстранен от должности 25 сентября. Известный эпатажным стилем и прозванный в СМИ «секс-ректором», он отрицает все обвинения. Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о национализации имущества СПбГУП.