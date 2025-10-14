Ричмонд
Калининградцы стонут от пробок на Дзержинского и винят во всём новые лежачие полицейские

Сложности с проездом есть даже в выходные.

Источник: Клопс.ru

На Дзержинского в Калининграде усилились пробки. Водители винят в этом недавно появившиеся лежачие полицейские, рассказали «Клопс» горожане.

По словам автомобилиста Александра, утром, когда все едут на работу, пробки по всей улице. Но и в остальное время в будни, и в выходные всё равно заторы: машины едут медленно из-за искусственных неровностей. Люди недоумевают: зачем было дополнительно тормозить движение на улице, по которой не разгонишься и так, а серьёзных аварий там не было.

На фото отчётливо виден затор до неровностей и после них.

По словам Александра, добавляет сложностей ремонт тротуара. Люди идут по проезжей части, тормозя поток машин.

Живущая в этом районе Юлия считает, что с пробками надо бороться расширением дороги. Калининградка предлагает это сделать за счёт тротуаров.

Власти города планируют решать проблему своеобразным способом: в будущем году здесь обустроят заездные карманы для автобусов. Это только усугубит ситуацию. Чем медленнее будет ходить общественный транспорт, тем больше людей пересядут на личные машины — и поток на дороге станет ещё плотнее.