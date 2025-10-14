Калининградцы стонут от пробок на Дзержинского и винят во всём новые лежачие полицейские

По словам автомобилиста Александра, утром, когда все едут на работу, пробки по всей улице. Но и в остальное время в будни, и в выходные всё равно заторы: машины едут медленно из-за искусственных неровностей. Люди недоумевают: зачем было дополнительно тормозить движение на улице, по которой не разгонишься и так, а серьёзных аварий там не было.