Омичи получили в этом году 1,2 миллиона электронных заказных писем

Отправки совершила Почта России, постепенно уходящая от возни с бумажными конвертами.

Источник: Комсомольская правда

Сервис электронных заказных писем сохраняет юридическую значимость, а также позволяет значительно экономить бумагу, отмечает пресс-служба УФПС Омской области.

За девять месяцев 2025 года почта доставила омичам более 1,2 млн отправлений в цифровом виде. По подсчетам наших специалистов, этот сервис уже позволил сэкономить почти 18 тонн бумаги именно в Омской области. У новшества много преимуществ: направить электронное заказное письмо и проще, и дешевле, чем бумажное. Сервис электронных заказных писем сохраняет не только юридическую значимость цифровых коммуникаций он сохраняет лесное богатство России", — говорится в сообщении ведомства.

Сервисом чаще всего пользуются банки, страховые и ресурсные компании, суды, органы исполнительной власти Омской области, а также частные лица.