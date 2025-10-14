Ричмонд
Василевская пока не собирается снова лететь в космос

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Первый белорусский космонавт Марина Василевская пока не собирается снова лететь в космос, об этом она заявила во время пресс-конференции во вторник.

Источник: Sputnik.by

Она отметила, что сейчас работает в Белорусском фонде мира. По словам Василевской, там занимается благотворительностью, общественной деятельностью, гуманитарными вопросами. Что касается возможного второго полета в космос, то пока она не участвует в проектах.

На данный момент нет, я не участвую в космических проектах. (…) Если будет что-то предлагаться, то, как бог даст.

сказала она

Первый белорусский космонавт

Первым космонавтом в истории суверенной Беларуси стала бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская, которая отправилась на орбиту 23 марта 2024 года. С ней в экипаже были российский космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Корабль «Союз МС-25» был запущен с космодрома Байконур.

Василевская пробыла на орбите 12 суток и провела ряд научных исследований. На Землю белоруска вернулась 6 апреля. Глава государства Александр Лукашенко удостоил космонавтку звания Герой Беларуси.

Дублером Василевской была Анастасия Ленкова. Согласно указу президента Беларуси они обе считаются белорусскими космонавтами.

