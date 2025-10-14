Ричмонд
Движение транспорта на путепроводе Мызинского моста ограничат 16 и 17 октября

На путепроводе Мызинского моста временно ограничат движение транспорта по одной полосе в каждом направлении. Это связано с проведением капитального ремонта.

Источник: мэрия Нижнего Новгорода

Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Ограничения будут действовать в два этапа: с 22:00 15 октября до 7:00 16 октября, а затем с 22:00 16 октября до 7:00 17 октября. В указанные часы движение сохранится только по крайней правой полосе в каждом направлении. Водителей просят соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков при проезде по этому участку.

Ранее на Мызинском мосту уже провели ремонт деформационного шва. Также сообщалось, что ремонтные работы приостанавливались из-за задержки с поставкой балок пролетного строения.