Выставку Русского музея на ВДНХ за месяц посетили более 50 тысяч человек

Более 50 тыс. человек посетили выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая открылась в начале сентября в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ. Проведение таких мероприятий соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
По выставке провели свыше 350 экскурсий. В залах павильона представлено 115 произведений, привезенных из Санкт-Петербурга. Среди них — картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Валентина Серова.
Первый раздел экспозиции знакомит с шедеврами иконописи таких мастеров московской школы, как Андрей Рублев, Даниил Черный и Симон Ушаков. Там же находятся картины Жерара Делабарта конца XVIII века. На них изображена допожарная Москва: Кремль, Красная площадь, Царицыно и другие знаковые места города.
Во втором разделе собраны работы 1920−2010-х годов, посвященные развитию Москвы после революции, а в третьем — возвращению городу в 1918 году статуса столицы. В завершающей части выставки можно увидеть портреты выдающихся жителей Москвы XX века, среди которых знаменитые деятели культуры Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.
Экспозиция принимает гостей ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Подробная информация и условия посещения опубликованы на сайте комплекса. Выставка будет работать до февраля 2026 года.
Она открыла цикл масштабных культурных мероприятий, которые будут проходить в музеях Москвы. Например, в декабре в музее-заповеднике «Царицыно» представят выставку «Ткань времени», подготовленную при участии Национального музея ремесел и ткацких станков Дели. В планах до 2030 года — совместные проекты с коллегами из Китая, Бразилии, Мексики и других стран.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.