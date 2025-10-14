Дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди будет пересмотрено

Дело бывшего заместителя департамента строительства Краснодарского края будет пересмотрено. Об этом сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Напомним, что в конце 2020 года Кирилл Мавриди получил от пяти кубанских предпринимателей 1,6 млн рублей за покровительство их бизнесу. При чем крупные суммы поступили на счет одной из указанных чиновником компаний якобы для покупки их продукции в качестве новогодних подарков сторонним лицам.
Первого замглавы депстроя Кубани признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Однако наказание признали отбытым, поскольку Мавриди провел полтора года в СИЗО и почти столько же — под домашним арестом.
Кассационный суд с этим не согласился и признал законными доводы прокуратуры о том, что действия осужденного неправомерно переквалифицировали с получения взятки на превышение должностных полномочий. В результате дело отправили на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд иным составом.