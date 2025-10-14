Дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди будет пересмотрено

Первого замглавы депстроя Кубани признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Однако наказание признали отбытым, поскольку Мавриди провел полтора года в СИЗО и почти столько же — под домашним арестом.