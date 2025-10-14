В Екатеринбурге к 2026 году заработает система распознавания лиц

В Екатеринбурге камеры уличного наблюдения подключат к системе распознавания лиц. Это планируют сделать к 2026 году. Об этом сообщил председатель городского комитета административных органов Евгений Клюжин на совместном заседании профильных комиссий Екатеринбургской думы.
— Правительство Свердловской области разрабатывает техническое задание для подключения видеокамер к системе ИИ для распознавания лиц, — сообщил Евгений Клюжин.
Так же чиновник отмечает, что в Екатеринбурге планируют подключить более тысячи камер, отвечающих техническим характеристикам. Проект планируют запустить уже в следующем году. Камеры с возможностью подключения ИИ начали устанавливать еще в 2024 году.