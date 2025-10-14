В Свердловской области пройдет второй Всероссийский духовой форум

Второй Всероссийский духовой форум стартует в Екатеринбурге 22 октября. Проведение такого мероприятия соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Масштабное событие объединит оркестровых дирижеров, композиторов, преподавателей, менеджеров и руководителей духовых коллективов со всей страны. Участие в форуме подтвердили уже около 60 специалистов из 14 муниципальных образований Свердловской области и 17 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Томскую, Самарскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, Сахалинскую, Ярославскую, Нижегородскую и Белгородскую области.
«Свердловская область по праву считается одним из центров музыкального образования и духового исполнительства в России. Проведение второго Всероссийского духового форума — это не просто подтверждение высокого профессионального уровня нашего региона, но и вклад в сохранение и развитие жанра, во все времена поддерживающего традиционные духовные ценности, жанра, который объединяет поколения, воспитывает вкус, дисциплину и чувство общего звучания», — отметила исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
На форуме пройдут панельные дискуссии о современном репертуаре духовых оркестров, роли композиторов XXI века. Одним из центральных событий станет концерт мировых премьер в исполнении Губернаторского профессионального творческого коллектива Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр». Завершится форум в Алапаевске 23 октября выступлениями духовых коллективов Алапаевской и Верхнесинячихинской детских школ искусств, а также духового оркестра муниципального образования Алапаевское.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.