В Свердловской области пройдет второй Всероссийский духовой форум

«Свердловская область по праву считается одним из центров музыкального образования и духового исполнительства в России. Проведение второго Всероссийского духового форума — это не просто подтверждение высокого профессионального уровня нашего региона, но и вклад в сохранение и развитие жанра, во все времена поддерживающего традиционные духовные ценности, жанра, который объединяет поколения, воспитывает вкус, дисциплину и чувство общего звучания», — отметила исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.