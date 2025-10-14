На берегу Таганрогского залива выявлено скрытое коммерческое энергопотребление

Специалисты гарантирующего поставщика регулярно выявляют случаи нецелевого использования электроэнергии. Так, с начала года был проверен 2 351 объект недвижимости, в результате чего был обнаружен 381 случай применения бытовых тарифов различными компаниями — от автосервисов и парикмахерских до бань и гостевых домов. Впервые в число нарушителей попали шесть владельцев баз отдыха, которые расположены на берегу Таганрогского залива.