На берегу Таганрогского залива выявлено скрытое коммерческое энергопотребление

Специалисты гарантирующего поставщика регулярно выявляют случаи нецелевого использования электроэнергии. Так, с начала года был проверен 2 351 объект недвижимости, в результате чего был обнаружен 381 случай применения бытовых тарифов различными компаниями — от автосервисов и парикмахерских до бань и гостевых домов. Впервые в число нарушителей попали шесть владельцев баз отдыха, которые расположены на берегу Таганрогского залива.
Отмечается, что такое скрытое коммерческое потребление электроэнергии ухудшает качество электроснабжения для добросовестных потребителей. При этом предпринимательская деятельность может оказывать повышенную нагрузку на сеть, вызывая перепады напряжения и нехватку мощности, что приводит к перебоям в работе бытовых приборов в домах и квартирах обычных граждан.
После выявления нарушений гарантирующий поставщик вначале предлагает владельцам бизнеса заключить договор энергоснабжения с применением тарифа для коммерческих организаций. А в случае отказа материалы передаются в суд.
Проведенные проверки привели к тому, что 289 потребителей уже заключили новые договоры, 38 получили оферты, а в отношении владельцев 18 организаций ведется претензионно-исковая работа. Ожидается, что 36 предпринимателей получат договоры-оферты для перехода на коммерческий тариф.
Специалисты компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону» будут продолжать мониторинг потребления электрической энергии. Чтобы избежать возможных правонарушений и сопутствующих рисков, предприятиям настоятельно советуют самостоятельно инициировать взаимодействие с энергосбытовым оператором и оформить соответствующий договор на поставку электроэнергии.