В Краснодаре на 8 часов без электроэнергии останутся десятки улиц

Ресурс не будет подаваться по адресам:
• 1-я Инженерная, 31−37, 43
• 2-я Инженерная, 16−22, 17−27
• 3 Линия, 47−57
• 9 мая, 8, 9, 12−22, 23−31, 24−50, 35−63
• 2 Арбатская, 16−18
• Архангельский 4пр., 2, 4
• Баумана, 1−67, 2−40, 52
• Баумана пр., 38−44
• Базовская, 39−67, 45, 48−78, 71−73
• Берлизова, 1−62, 2−38, 23−35, 37−57, 40−62
• Бершанской, 345/1, 345/8, 347, 351/1
• Бородинская, 136/1, 150/2, 150/4, 150/11, 150/б, 154, 154/2, 154/3, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/19, 156/25, 160/4, 160/5, 172, 172/1, 174
• Брестская, 40−62, 45−63
• Буденного, 232
• Бургасская, 23, 25, 29
• Виноградный пер., 2−34, 12−34
• Волгоградская, 125
• Восточный Обход, 1−9, 15
• Головатого, 587−625, 604−618, 620−642, 631−671
• Губкина, 1−61, 2−22, 28−38, 39−61, 40−48
• Дзержинского, 98
• Дружная, 4−10, 5−21
• Жигуленко, 63−69
• Казачья, 18, 20−128, 21−47
• Карасуно-набережная, 87−93
• Кореновская, 48
• Костычева пер., 13, 13−15, 20−24
• Красных партизан, 235−249
• Крымская, 40
• Кузнечная, 284−304, 297−321
• Куйбышева пр., 1−17, 4−12
• Лавочкина, 10, 11, 15/1
• Лазурная, 1−5, 6−26, 9−21
• Лесопосадочная, 3, 281
• Липовая, 30, 34
• Мирная, 1−23, 6, 10−24
• Новоселов, 1−23, 2−52, 25−49, 26−52
• Октябрьская, 67
• Орджоникидзе, 13/1
• Отрадная, 1−25, 2−24
• Отрадный пр., 1−13, 2−12
• Пашковский перекат, 2
• Передовая, 7
• Плановый пер., 5, 5−13, 12−16, 15−53, 18−66, 19, 34, 41
• Победителей, 1−13, 4−20, 15−25, 27−39
• Почтовое отделение, 27
• Почетная, 24−32
• Пригородная, 20, 35−103, 69, 96, 265−289, 289/3
• Ростовское шоссе, 25, 25/4, 25/7, 26, 27/1
• Святоникольская, 42−48
• Сидоренко, 10−28, 11−25, 27
• Совхозная, 5, 25−39, 30−38
• Сормовская, 1
• Стабильная, 44, 48−94, 57−65, 68, 70−94
• Ставропольская, 236/а
• Темрюкская, 41−48, 42−46, 48
• Тихорецкая, 7/а, 7−25, 9
• Ткачева, 36, 37, 40, 44, 48−72, 59, 61
• Удачная, 43−97, 52−54, 71−97
• У1-й Утренний переулок, 4−10
• Учительская, 6−10
• Учительский проезд, 2−18
• 2-й проезд Филатова, 4−10, 7−9
• Центральная, 61−99, 62−100
• Чапаева, 135−137, 137, 156
• Щорса, 20−60
• Ярославская, 128, 130
• 40-летия Победы, 184к1, 184к2, 184к3, 186к1, 186к2, 186к3
• Посадская, 16/1
• Героев Разведчиков, 11/5.
В Краснодаре на 8 часов без электроэнергии останутся десятки улиц
Завтра в Краснодаре на период с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся десятки улиц. Об этом сообщили в ЕДДС города.
