Фестиваль «Село в сердце» объединил школьников из 9 районов Удмуртии

Межрайонный фестиваль сельской молодежи «Село в сердце» прошел на территории села Чутырь в Удмуртской Республике в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участие в мероприятии приняли свыше 100 школьников из 9 районов региона, сообщили в администрации Кезского района.
В рамках образовательной программы участники попробовали свои силы в создании бизнес-проектов, получили консультации от специалистов Удмуртского государственного аграрного университета. Также они прошли профессионально ориентирующий тренинг, помогающий определиться с будущей профессией в сфере АПК.
Кульминацией фестивального дня стала экскурсия на сельскохозяйственный производственный кооператив «Чутырский», где ребята познакомились с передовыми технологиями. Школьники также узнали о принципах эффективного животноводства и побывали в парке современной техники. На зерновых складах главный агроном Лев Олин подробно рассказал участникам экскурсии, какой путь проделывает зерно от поля до элеватора.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.