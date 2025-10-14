Геймер из Ухты убил с помощью ножа и молотка своего сверстника в Петербурге

Как пишет Telegram-канал Baza, подозреваемый — 19-летний Владимир из Ухты. Он тщательно спланировал убийство своего друга (тоже уроженца Ухты, его имя не называется). Для убийства Владимир предварительно купил молоток и нож. Он пришел в квартиру к своему сверстнику накануне вечером. Владимир достал орудия и напал на земляка — ударил того молотком по голове много раз и нанес больше 15 ударов ножом в шею. По предварительным данным, причин для убийства у Владимира не было.