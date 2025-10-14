В Метрогородке построят дорожную связку с МСД

По его словам, также на улицах установят современные остановки, переложат инженерные сети, благоустроят территорию. «Маршруты наземного транспорта будут скорректированы для связи новых жилых комплексов со станциями рельсового каркаса. В результате транспортная доступность Метрогородка значительно вырастет. Это особенно важно для активно развивающихся территорий Калошино, где сегодня живут около 40 тыс. человек», — добавил Собянин.