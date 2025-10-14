В Метрогородке построят дорожную связку с МСД

«Проведем реконструкцию дорог в одной из крупнейших бывших промзон Москвы — Калошино, в районе Метрогородок. Обновим участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277. В районе Пермской улицы появится новая связка с Московским скоростным диаметром. Завершить работы планируем в 2028 году», — написал мэр.
По его словам, также на улицах установят современные остановки, переложат инженерные сети, благоустроят территорию. «Маршруты наземного транспорта будут скорректированы для связи новых жилых комплексов со станциями рельсового каркаса. В результате транспортная доступность Метрогородка значительно вырастет. Это особенно важно для активно развивающихся территорий Калошино, где сегодня живут около 40 тыс. человек», — добавил Собянин.