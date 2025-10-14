Ричмонд
В центре Уфы водитель Kia Rio врезался в здание

Авария могла случиться из-за плохого самочувствия мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 октября, вечером в центре Уфы произошло серьезное ДТП, причиной которого стало внезапное ухудшение здоровья водителя. Авария, по данным столичной Госавтоинспекции, случилась на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской Революции.

Согласно предварительной информации ведомства, около 18:00 46-летний мужчина, управлявший автомобилем «Kia Rio», потерял контроль над машиной и въехал в фасад административного здания.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя для оказания помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По факту случившегося начата проверка.

