В центре Уфы водитель Kia Rio врезался в здание

Сегодня, 14 октября, вечером в центре Уфы произошло серьезное ДТП, причиной которого стало внезапное ухудшение здоровья водителя. Авария, по данным столичной Госавтоинспекции, случилась на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской Революции.
Согласно предварительной информации ведомства, около 18:00 46-летний мужчина, управлявший автомобилем «Kia Rio», потерял контроль над машиной и въехал в фасад административного здания.
Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя для оказания помощи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
По факту случившегося начата проверка.
