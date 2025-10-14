Жителям Иркутской области выдали 21 тысячу кредиток на 2 миллиарда рублей

Жителям Иркутской области выдали 21 тысячу кредиток на два миллиарда рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, Приангарье занимает 17-ю строчку в рейтинге среди регионов страны по количеству кредитных карт, которые получили граждане в сентябре 2025 года.
— За первый месяц осени в Иркутской области было выдано 21,2 тысячи кредитных карт со средним лимитом 102 тысячи рублей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе бюро.
Общий объем лимитов по этим картам сократился до 2,18 миллиарда рублей. По сравнению с августом текущего года, число выданных кредитных карт уменьшилось на 12%. Тогда как в последний месяц лета, общий объем лимитов составлял 3,14 миллиарда рублей, а средний лимит на одну карту был чуть выше 130 тысяч рублей.