Жителям Иркутской области выдали 21 тысячу кредиток на 2 миллиарда рублей

Общий объем лимитов по этим картам сократился до 2,18 миллиарда рублей. По сравнению с августом текущего года, число выданных кредитных карт уменьшилось на 12%. Тогда как в последний месяц лета, общий объем лимитов составлял 3,14 миллиарда рублей, а средний лимит на одну карту был чуть выше 130 тысяч рублей.