Жителям Иркутской области выдали 21 тысячу кредиток на 2 миллиарда рублей

Средний лимит на картах составил 102 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителям Иркутской области выдали 21 тысячу кредиток на два миллиарда рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, Приангарье занимает 17-ю строчку в рейтинге среди регионов страны по количеству кредитных карт, которые получили граждане в сентябре 2025 года.

— За первый месяц осени в Иркутской области было выдано 21,2 тысячи кредитных карт со средним лимитом 102 тысячи рублей, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе бюро.

Общий объем лимитов по этим картам сократился до 2,18 миллиарда рублей. По сравнению с августом текущего года, число выданных кредитных карт уменьшилось на 12%. Тогда как в последний месяц лета, общий объем лимитов составлял 3,14 миллиарда рублей, а средний лимит на одну карту был чуть выше 130 тысяч рублей.