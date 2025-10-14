В Перми прошел слет выпускников платформы «Россия — страна возможностей»

Слет выпускников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялся во время выставки-форума «Образование и карьера: кадры для страны», которая прошла в Перми 2−5 октября. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в агентстве по делам молодежи Прикамья.
«Проекты президентской платформы “Россия — страна возможностей” играют ключевую роль в формировании будущего нашей страны, и для Пермского края они особенно значимы. Эта платформа не просто предоставляет образовательные и карьерные возможности — она вдохновляет молодежь на активное участие в общественной жизни, помогает раскрывать таланты и строить карьеру в самых разных сферах: от науки и технологий до культуры и предпринимательства», — отметил заместитель председателя правительства региона Алексей Черников.
Слет объединил более 50 активных молодых людей Прикамья. В ходе мероприятия состоялась панельная сессия «Диалог возможностей», где представители региональных и муниципальных властей совместно с выпускниками проектов президентской платформы обсудили перспективные направления сотрудничества.
Также в программу слета вошла проектная сессия «Сообщество участников и выпускников президентской платформы — драйвер развития Пермского края». На мероприятии разработали эффективные механизмы совместной работы, ориентированные на ключевые приоритеты региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.