Оплатить школьное питание в Петербурге теперь можно на «Госуслугах»

Второй способ — через личный кабинет. В разделе «Профиль» / «Мои данные» в пункте «Родственники» нужно выбрать ребенка и нажать кнопку «Подробнее». Затем надо перейти к пункту «Школьное питание» и осуществить оплату. При первом платеже система предложит указать номер лицевого счета, который автоматически сохранится в профиле.