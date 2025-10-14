Оплатить школьное питание в Петербурге теперь можно на «Госуслугах»

Также перевести деньги на лицевой счет ребенка теперь можно в мессенджере MAX, сообщает 13 октября пресс-служба комитета по информатизации и связи.
Пополнить лицевой счет учащегося на городском портале «Госуслуг» можно двумя способами. В разделе «Оплата» нужно выбрать категорию «Образование», затем сервис «Оплата школьного питания» и после, согласно подсказкам, перечислить нужную сумму на горячее питание или покупки в буфете.
Второй способ — через личный кабинет. В разделе «Профиль» / «Мои данные» в пункте «Родственники» нужно выбрать ребенка и нажать кнопку «Подробнее». Затем надо перейти к пункту «Школьное питание» и осуществить оплату. При первом платеже система предложит указать номер лицевого счета, который автоматически сохранится в профиле.
Оплатить питание через мессенджер МАХ можно с помощью чат-бота «Глолайм». Он позволяет пополнять лицевой счет, переводить деньги между типами питания и проверять остаток средств. В комитете обращают внимание, что нужный бот верифицирован платформой и отмечен специальным знаком.
«Мы предлагаем петербуржцам различные варианты оплаты школьного питания, чтобы каждый мог выбрать именно тот, который максимально удобен в той или иной ситуации», — отметила председатель комитета Юлия Смирнова.