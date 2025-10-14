Ричмонд
Батайск представил свои потенциал на выставке достижений муниципальных образований области

Батайск продемонстрировал промышленные и культурные достижения на выставке в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 11 октября, в Ростове в историческом парке «Россия — моя история» состоялась выставка достижений муниципальных образований Ростовской области, где Батайск продемонстрировал разнообразие своего промышленного и культурного потенциала. Выставка собрала множество ростовчан и гостей города, предложив им насыщенную и разнообразную программу, позволившую по-новому взглянуть на экономический и культурный потенциал донского региона.

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации г. Батайска.

Город Батайск представил предприятия от тяжелой промышленности до высоких технологий. Среди экспонентов — производитель скульптурных форм федерального значения, создавший известный арт-объект «Геолокация» памятник в виде перевернутой капли, установленный в парке Галицкого, и компания по производству экологичных контейнеров для ТКО. Также были представлены электрооборудование, беспилотные авиационные системы. Удалось оценить гостям выставки и местных производителей кондитерских изделий и мясной продукции.

Особое внимание привлекли работы батайских скульпторов Исаковых, установивших более 100 памятников в России и за рубежом, а также разработки 11-летнего Сергея Григоренко из Центра технического творчества, занявшие первое место на всероссийском конкурсе.

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации г. Батайска.

Предприятия продемонстрировали впечатляющие успехи в различных отраслях экономики, подтвердив статус Ростовской области как одного из наиболее динамично развивающихся регионов Южного федерального округа.