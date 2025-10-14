Батайск представил свои потенциал на выставке достижений муниципальных образований области

В субботу, 11 октября, в Ростове в историческом парке «Россия — моя история» состоялась выставка достижений муниципальных образований Ростовской области, где Батайск продемонстрировал разнообразие своего промышленного и культурного потенциала. Выставка собрала множество ростовчан и гостей города, предложив им насыщенную и разнообразную программу, позволившую по-новому взглянуть на экономический и культурный потенциал донского региона.