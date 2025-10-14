Детский сад на 220 мест построят в «Квартале Лаголово» под Петербургом

Трехэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров сможет принять 9 групп детей, включая ясельную группу для малышей до трех лет. Проект предусматривает полную доступность для маломобильных граждан: будет обеспечен безопасный доступ и передвижение по всем этажам. Внутри садика создадут все необходимое для комфортного пребывания и развития детей: просторные групповые помещения, специализированные залы для музыки и физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, а также современный медицинский блок и пищеблок.