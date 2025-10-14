Детский сад на 220 мест построят в «Квартале Лаголово» под Петербургом

В жилом комплексе «Квартал Лаголово» до конца 2025 года планируется завершить монолитные работы для нового детского сада, рассчитанного на 220 воспитанников. Об этом сообщила группа «Самолет», которая занимается строительством ЖК и социальной инфраструктуры.
Трехэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров сможет принять 9 групп детей, включая ясельную группу для малышей до трех лет. Проект предусматривает полную доступность для маломобильных граждан: будет обеспечен безопасный доступ и передвижение по всем этажам. Внутри садика создадут все необходимое для комфортного пребывания и развития детей: просторные групповые помещения, специализированные залы для музыки и физкультуры, кабинеты логопеда и психолога, а также современный медицинский блок и пищеблок.
— Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на четвертый квартал 2026 года. Детский сад станет важной частью развивающейся инфраструктуры квартала. В будущем здесь также планируется построить школу на 825 учеников и еще один детский сад, — пояснили в компании.
«Квартал Лаголово» включает жилые дома высотой от 9 до 11 этажей и паркинг почти на 300 машино-мест, а его концепция предусматривает благоустроенные приватные дворы с безбарьерной средой и отсутствием транспорта.