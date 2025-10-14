В хуторе Староротовка Ростовской области отремонтировали дорогу

Дорогу по проспекту Дружбы отремонтировали в хуторе Староротовка Матвеево-Курганского района Ростовской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Эта дорога играет важную роль для местных жителей. Она является одной из центральных, по которой можно добраться до детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и Дома культуры. Также по ней ездят школьные и рейсовые автобусы.
На участке специалисты убрали старое покрытие, ликвидировали пучины, уложили нижний и верхний слои асфальтобетона. Еще они сделали искусственные неровности и укрепили обочины. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1272 м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.