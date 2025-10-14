Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хуторе Староротовка Ростовской области отремонтировали дорогу

Она важна для местных жителей, так как ведет к детсаду, ФАПу и Дому культуры.

Дорогу по проспекту Дружбы отремонтировали в хуторе Староротовка Матвеево-Курганского района Ростовской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

Эта дорога играет важную роль для местных жителей. Она является одной из центральных, по которой можно добраться до детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и Дома культуры. Также по ней ездят школьные и рейсовые автобусы.

На участке специалисты убрали старое покрытие, ликвидировали пучины, уложили нижний и верхний слои асфальтобетона. Еще они сделали искусственные неровности и укрепили обочины. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1272 м.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.