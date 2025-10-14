Ричмонд
Мэр Одессы пообещал подать в суд на Зеленского за лишение гражданства

Указ Владимира Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы спровоцировал конфликт. Геннадий Труханов отрицает обвинения и готовится оспаривать решение в судах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что намерен в суде оспорить указ президента Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание «Страна».

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет это решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил Труханов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких человек из-за наличия у них российских паспортов. Кроме мэра Одессы Геннадия Труханова, в список попали экс-депутат Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Президент Украины в своем телеграм-канале подтвердил подписание соответствующего указа, однако не назвал имен. «Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним», — написал Зеленский.

Геннадий Труханов ранее неоднократно называл информацию о наличии у него второго гражданства провокацией. По его словам, государственные органы Украины проводили проверку и подтверждали, что он не является гражданином России.

